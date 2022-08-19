Elazığ'da 1398 şahıs sorgulandı, 6 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Elazığ'da 1398 şahıs sorgulandı, 6 şüpheli yakalandı

19.08.2022 14:57
Elazığ'da 1398 şahıs sorgulandı, 6 şüpheli yakalandı

Elazığ'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptığı denetim ve asayiş uygulamaları ile suçlulara göz açtırmıyor.

Elazığ'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptığı denetim ve asayiş uygulamaları ile suçlulara göz açtırmıyor. Bu çerçevede son yapılan asayiş denetiminde bin 1398 şahıs sorgulanırken çeşitli suçlardan aranan 6 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, suça konu unsurların tespiti ve yakalanması, kentin huzur, genel güvenlik ve asayişinin sağlanması ile mala karşı işlenen suçların önlenmesi amacıyla kent genelinde 130 personelin katılımıyla asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamada, 1398 şahıs sorgulanırken 156 umuma açık iş yeri denetlendi. Denetimlerde aranan 6 şüpheli yakalanırken kayıp 2 şahıs da bulunarak ailesine teslim edildi. ayrıca bir yoklama kaçağına tebligat yapılırken 2 şahısta da ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Kentin huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla çalışmaların kararlılıkla ve aralıksız devam edeceği bildirildi. - ELAZIĞ

YORUMLAR
500
Elazığ'da asayiş ve şok uygulamalarında 134 şüpheli yakalandı Elazığ'da asayiş ve şok uygulamalarında 134 şüpheli yakalandı Gürsel Erol Elazığ Emniyet Müdürlüğü'ne Yapılan Bombalı Saldırının 6. Yıl Dönümünde Terörü Kınadı Gürsel Erol Elazığ Emniyet Müdürlüğü'ne Yapılan Bombalı Saldırının 6. Yıl Dönümünde Terörü Kınadı
Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da 1398 şahıs sorgulandı, 6 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı tarihi zirvede gergin anlar! Tercümanına kızan Zelenski İngilizce konuşmaya başladı
14:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Ukrayna'dan çağrı yapmıştı! Rusya'dan skandal yanıt
13:57 Trabzonspor'un genç yıldızı Ahmetcan Kaplan, Hollanda devine gitti
13:43 Beşiktaş, Sivasspor'dan Kerem Atakan Kesgin'i transfer ediyor
13:30 2 yaşındaki bebeğini bıçaklayarak öldürdü: İçimde biri var, kızımın hayatına sebep oldu
13:26 MasterChef Türkiye stüdyosunda gergin anlar! Hırslı yarışmacı Fatma Nur, Dilan'ın sözleri sonrası bayıldı
13:19 Trabzonspor'un Umut Bozok için Lorient'e yaptığı teklif belli oldu
12:55 Balkondan girdiği evde eşi ile kayınpederini katleden cani damat: Boşanma davası açtığı için öldürdüm
12:25 Mersin'de zabıta ekipleri, Afgan kaçağı zabıta kıyafetleriyle yakaladı
12:13 Uyuyan pilotlar paniğe neden oldu! Alarm sesleri pilotları kendine getirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2022 14:58:26. #1.13#
SON DAKİKA: Elazığ'da 1398 şahıs sorgulandı, 6 şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement