Elazığ'da 1398 şahıs sorgulandı, 6 şüpheli yakalandı

Elazığ'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptığı denetim ve asayiş uygulamaları ile suçlulara göz açtırmıyor. Bu çerçevede son yapılan asayiş denetiminde bin 1398 şahıs sorgulanırken çeşitli suçlardan aranan 6 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, suça konu unsurların tespiti ve yakalanması, kentin huzur, genel güvenlik ve asayişinin sağlanması ile mala karşı işlenen suçların önlenmesi amacıyla kent genelinde 130 personelin katılımıyla asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamada, 1398 şahıs sorgulanırken 156 umuma açık iş yeri denetlendi. Denetimlerde aranan 6 şüpheli yakalanırken kayıp 2 şahıs da bulunarak ailesine teslim edildi. ayrıca bir yoklama kaçağına tebligat yapılırken 2 şahısta da ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Kentin huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla çalışmaların kararlılıkla ve aralıksız devam edeceği bildirildi. - ELAZIĞ