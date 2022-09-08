Elazığ'da Büyük Selçuklu ve sonrası döneme ait 470 adet tarihi eser ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Elazığ'da Büyük Selçuklu ve sonrası döneme ait 470 adet tarihi eser ele geçirildi

08.09.2022 13:28
Elazığ'da Büyük Selçuklu ve sonrası döneme ait 470 adet tarihi eser ele geçirildi

Elazığ'da İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda Büyük Selçuklu ve sonrası döneme ait olduğu değerlendirilen 470 adet tarihi eser ele geçirildi.

Elazığ'da İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda Büyük Selçuklu ve sonrası döneme ait olduğu değerlendirilen 470 adet tarihi eser ele geçirildi.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce tarihi eser kaçakçılığına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar çerçevesinde ekipler tarafından yapılan saha çalışmalarında tespit edilen R.K. (41) isimli şüpheli şahsın üzerinde 470 adet üzerinde çeşitli figürler bulanan tarihi eser olarak değerlendirilen sikkeler satılmak istendiği esnada şahıs suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Şahsın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenilirken tarihi eserlerin MS 1100-1300, Büyük Selçuklu ve sonrası döneme ait olduğu kaydedildi. - ELAZIĞ

YORUMLAR
500
Elazığ gündem haberleri: Elazığ'da 470 sikke ele geçirildi Elazığ gündem haberleri: Elazığ'da 470 sikke ele geçirildi Elazığ'da 470 tarihi sikke satmak isteyen şüpheli suçüstü yakalandı Elazığ'da 470 tarihi sikke satmak isteyen şüpheli suçüstü yakalandı
Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Selçuklu, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da Büyük Selçuklu ve sonrası döneme ait 470 adet tarihi eser ele geçirildi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:09 Galatasaray'dan ayrılan Ömer Bayram, Eyüpspor'a imza attı
19:38 Mehmet Muharrem Kasapoğlu duyurdu! Gençlik ve Spor Bakanlığı'na binlerce personel alımı yapılacak
19:18 Fenerbahçe taraftarları Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile yapılacak maç öncesi Putin maskesiyle görüntülendi
19:05 Belediyenin mağdur ettiği yaşlı kadın ve ailesi çatıya çıkıp eylem yaptı
18:40 Yunan adasında korkunç olay! 8 erkeğin tecavüzüne uğradı.
18:34 Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi macerası başlıyor! Dinamo Kiev maçının 11'ler açıklandı
18:17 Thomas Tuchel ile yollarını ayıran Chelsea'de teknik direktörlüğe Graham Potter getirildi
18:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yapılan davet Avrupa'da kriz çıkardı
17:56 Elon Musk'ın mesajları ortaya çıktı: 3. Dünya Savaşı'na doğru gidiyorsak, Twitter'ı satın almanın anlamı yok
17:58 Fenerbahçe ile anlaştığı iddia edilen Adana Demirsporlu Tayyip Talha Sanuç, Beşiktaş'a transfer oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2022 20:31:44. #1.13#
SON DAKİKA: Elazığ'da Büyük Selçuklu ve sonrası döneme ait 470 adet tarihi eser ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement