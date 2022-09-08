Elazığ'da Büyük Selçuklu ve sonrası döneme ait 470 adet tarihi eser ele geçirildi

Elazığ'da İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda Büyük Selçuklu ve sonrası döneme ait olduğu değerlendirilen 470 adet tarihi eser ele geçirildi.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce tarihi eser kaçakçılığına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar çerçevesinde ekipler tarafından yapılan saha çalışmalarında tespit edilen R.K. (41) isimli şüpheli şahsın üzerinde 470 adet üzerinde çeşitli figürler bulanan tarihi eser olarak değerlendirilen sikkeler satılmak istendiği esnada şahıs suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Şahsın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenilirken tarihi eserlerin MS 1100-1300, Büyük Selçuklu ve sonrası döneme ait olduğu kaydedildi. - ELAZIĞ