Elazığ'da öğrencilere trafik eğitimi - Son Dakika
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Elazığ'da öğrencilere trafik eğitimi

28.07.2022 16:57
Elazığ'da öğrencilere trafik eğitimi

Elazığ'da İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından öğrencilere trafik eğitimi verildi.

Elazığ'da İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından öğrencilere trafik eğitimi verildi.

Elazığ'da İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Aziz Gül Orta Okulunda eğitim gören öğrencilere trafik eğitimi verildi. Eğitimde ekipler tarafından öğrencilere, trafik dedektifleri ve öğrencilerin trafik bilinci gelişimi uygulamalı olarak gösterilirken, okul müdürü ve öğretmenlere bilgilendirici broşür dağıtıldı. - ELAZIĞ

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da öğrencilere trafik eğitimi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ'da öğrencilere trafik eğitimi - Son Dakika
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