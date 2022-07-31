Jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda Poyraz bölgesinde bağ evinde ve Baskil ilçesinde kenevir ekimi yapıldığı bilgisinin alması üzerine harekete geçildi. Ekiplerce belirlenen adreslere operasyon planlandı ve eş zamanlı olarak operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda bağ evinde 45 kök, Baskil ilçesinde ise 154 gram kubar esrar maddesi ile 46 kök kenevir ele geçirildi.

Kaynak: İHA

Jandarma, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Elazığ'da jandarmadan eş zamanlı uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

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