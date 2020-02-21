Elazığ'da "İletişim ve İrtibat Ofislerine 30 bin başvuru - Son Dakika
Son Dakika Güncel Elazığ'da 'İletişim ve İrtibat Ofislerine 30 bin başvuru - Son Dakika

Elazığ'da "İletişim ve İrtibat Ofislerine 30 bin başvuru

6 saat önce

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Elazığ'da deprem nedeniyle açtığı İletişim ve İrtibat Ofislerine 30 binden fazla başvurunun olduğu,kira yardımı başvuruları kapsamında depremzedelere ödemelerde yapılmaya başlandığı aktarıldı.

Elazığ'da

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Elazığ'da deprem nedeniyle açtığı İletişim ve İrtibat Ofislerine 30 binden fazla başvurunun olduğu,kira yardımı başvuruları kapsamında depremzedelere ödemelerde yapılmaya başlandığı aktarıldı.


24 Ocakta Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin hemen ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Elazığ merkezde, Mustafa Paşa Mahallesi, Abdullah Paşa Mahallesi ve Sürsürü Mahallesi'nde 3 iletişim ve irtibat ofisi açtı.Bakanlık ofislerle deprem sonrasında oluşan kargaşadan doğacak bilgi kirliliğini önüne geçti. Vatandaşları bizzat bilgilendiren bakanlık personelleri, diğer konularda da ilgili birimlere vatandaşları yönlendirerek sorunlarının çözümüne katkı sağladı. İletişim ve irtibat ofislerinde, vatandaşlara bakanlık faaliyetleri, kira yardımları, rezerv konutlara ilişkin talepler, deprem sonrasında bakanlıkça inşa edilecek konutlar, hasar tespit sonuçları ve kentsel dönüşüm süreci hakkında bilgi verildi.


Depremin olduğu 24 ocak tarihi itibari ile Mustafa Paşa Mahallesi'nde yer alan ofise 2 bin 549, Abdullah Paşa Mahallesi'nde yer alan ofise 4 bin 144, Sürsürü-1'de yer alan ofise 417 ve Sürsürü Mahallesi 2 Riskli Alanı'nda bulunan ofise 189 talep geldiği aktarıldı.Kayıt altına alınan bu talepler dışında iletişim ve irtibat ofislerini 30 bin'den fazla kişinin ziyaret ettiği vurgulandı.


Kira yardımı ödemelerine başlandı


Bakanlık ayrıca iletişim ve irtibat ofislerine gelerek kira yardımına başvuruda bulunan depremzedelere de ödemelerini yapmaya başladı. Yetkililer kira yardımı almak isteyen vatandaşların kimlik fotokopisi, Varisse veraset, mirasçılık belgesi, Tapusu ve Ziraat Bankası hesap bilgileri ile birlikte iletişim ve irtibat ofislerine başvuruda bulunmaları gerektiği kaydedildi.


Öte yandan bakanlık kira yardımlarında evrak sayısını da azalttı. Ayrıca ofislerde banka hesaplarının da açılmaya başlandığı öğrenildi. Sabah saat 09.00'da açılan iletişim ve irtibat ofisleri vatandaşların taleplerine göre gece geç saatlere kadar açık tutulmaya devam edeceği belirtildi. - ELAZIĞ

Deprem, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 02:24 Kaynak: İHA
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