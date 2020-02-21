Elazığ'da iletişim ve irtibat ofislerine 30 bini aşkın depremzede başvurdu - Son Dakika

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca depremin yaşandığı Elazığ'da açılan iletişim ve irtibat ofislerine 30 binden fazla vatandaş başvuru yaptı.

Merkez üssü Sivrice ilçesi olan, 24 Ocak'ta meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin hemen ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Mustafa Paşa, Abdullah Paşa ve Sürsürü mahallelerinde açılan üç iletişim ve bir irtibat ofisine depremzedelerin başvurusu sürüyor.

Bu ofisler sayesinde deprem sonrası bilgi kirliliğinin önüne geçilerek, vatandaşların Bakanlık personelleri tarafından doğu bilgilendirilmesi, sorunu bulunan depremzedelerin ilgili birimlere yönlendirilerek sorunlarının çözümüne katkı sunulması sağlandı.

İletişim ve irtibat ofislerinde, depremzedelere kira yardımları, rezerv konutlara ilişkin talepler, deprem sonrasında Bakanlıkça inşa edilecek konutlar, hasar tespit çalışmalarının sonuçları ve kentsel dönüşüm süreci hakkında bilgi veriliyor.

30 bini aşkın vatandaşın başvuru yaptığı iletişim ve irtibat ofislerinde depremzedelerin talepleri kayıt altına alınıyor.

Kira yardımı ödemelerine başlandı

Bakanlıkça ayrıca kira yardımı için başvuruda bulunan depremzedelere de ödemeleri yapılmaya başlandı.

Kira yardımı almak isteyen depremzedelerin istenen belgelerle iletişim ve irtibat ofislerine başvuruda bulunması gerekiyor.

Öte yandan Bakanlık kira yardımlarında evrak sayısını azaltırken, ofislerde depremzedelerin kira yardımı işlemleri için banka hesabı açmalarına da yardımcı olunduğu öğrenildi.

Ofislerin, saat 09.00'dan vatandaşların taleplerine göre gece geç saatlere kadar hizmet verdiği belirtildi.