Elazığ'da ilginç kaza kameralara yansıdı - Son Dakika
Üye Girişi

Elazığ'da ilginç kaza kameralara yansıdı

23.04.2022 18:24
Elazığ'da ilginç kaza kameralara yansıdı

Elazığ'da seyir halinde olan minibüsün bir yaya çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Elazığ'da seyir halinde olan minibüsün bir yaya çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Rızaiye Mahahallesi Yeni Camii arkasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 23 M 0353 plakalı minibüs kaldırımda yürürken bir anda yola inen bir yayaya çarptı. İlginç kazada yaya, hafif yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yayaya 112 sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti. Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. - ELAZIĞ

Elazığ'da ilginç kaza kameralara yansıdı
Elazığ'da ilginç kaza kameralara yansıdı
Elazığ'da ilginç kaza kameralara yansıdı

YORUMLAR
500

Yeni Camii, Minibüs, Elazığ, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da ilginç kaza kameralara yansıdı - Son Dakika


Son Dakika
18:20 Öğretmen, "En sevdiğim öğrenci kutuda" dedi, öğrenciler duygulandı
18:15 Spor Toto Süper Lig'de Göztepe küme düştü!
17:56 Nwakaeme'nin Trabzonspor'dan istediği astronomik maaş ortaya çıktı
17:55 İBB Genel Sekreter Yardımcı Polat: Ayasofya'da durumu kutsiyetine ve tarihsel değerine hakaret seviyesine doğru gidiyor
17:39 Annesi dışarıda kardeşini aramaya gidince engelli çocuk patlattığı torpille evi kül etti
17:27 Yılmaz Vural'a yöneltilen "Fenerbahçe'de hocalık yapmak ister misin?" sorusuna verdiği cevap güldürdü
17:25 Ölüm döşeğindeki babaannesinin yazdığı son notu görünce duygularına hakim olamadı!
17:17 Ronaldo bu takıma ne yapsın! Manchester United'ın kendini toparlaması lazım
17:08 Dev tank mezarlığı ve ölen Rus asker sayısı ortaya çıkınca anında sildiler!
16:27 İsmail Kartal'ın yerine gelecek teknik direktör belli oldu iddiası!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2022 18:31:32. #1.12#
SON DAKİKA: Elazığ'da ilginç kaza kameralara yansıdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement