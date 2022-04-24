Elazığ'da ilginç kaza kameralara yansıdı - Son Dakika
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Elazığ'da ilginç kaza kameralara yansıdı

24.04.2022 00:57
Elazığ'da ilginç kaza kameralara yansıdı

Elazığ'da seyir halinde olan minibüsün bir yaya çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Elazığ'da seyir halinde olan minibüsün bir yaya çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Rızaiye Mahahallesi Yeni Camii arkasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 23 M 0353 plakalı minibüs kaldırımda yürürken bir anda yola inen bir yayaya çarptı. İlginç kazada yaya, hafif yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yayaya 112 sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti. Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. - ELAZIĞ

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Yeni Camii, Minibüs, Elazığ, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da ilginç kaza kameralara yansıdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Elazığ'da ilginç kaza kameralara yansıdı - Son Dakika
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