Son Dakika Haberleri: Elazığ'da İlköğretim Haftası
Son Dakika Güncel Haber

Elazığ'da İlköğretim Haftası

51 dakika önce

Elazığ'da 2019-2020 eğitim öğretim yılının başlaması nedeniyle Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Elazığ'da İlköğretim Haftası, System.String[]

Elazığ'da 2019-2020 eğitim öğretim yılının başlaması nedeniyle Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.


Elazığ'da İlköğretim Haftası nedeniyle Öğretmenevi önünde tören düzenlendi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Elazığ Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinin Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan program, saygı duruşunda ve İstiklal Marşı okunmasıyla sona erdi.


Programa İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Gürtürk, Müdür yardımcıları, Şube müdürleri, Elazığ Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Cemil Erdem, siyasi partilerin temsilcileri, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı. - ELAZIĞ

Elazığ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 11:13 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ankara'da üçlü Suriye zirvesi! İlk gelen Ruhani oldu
HDP önündeki eyleme katılan aileyi tehdit eden şüpheli tutuklandı Merkezi yönetim bütçesi Ağustos'ta 576 milyon TL fazla verdi Son Dakika: Aramco'yu vuran Husiler Suudi Arabistan'ı tehdit etti: Her an yeniden vurabiliriz

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.9.2019 12:04:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Elazığ'da İlköğretim Haftası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]