Elazığ'da İlköğretim Haftası törenle kutlandı.

Elazığ'da İlköğretim Haftası dolaysıyla Şehit Faruk Demir İlkokulunda düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törende, öğrenciler şiirler okudu, halk oyunları ekibi ve Elazığ Belediyesi Mehteran Takımı gösteri sundu, okuma yazma kursunu başarıyla tamamlayan kursiyerlere belgeleri verildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk, burada yaptığı konuşmada, bu yıl 412 okulda 128 bin 46 öğrenci 8 bin 753 öğretmen ile yeni eğitim öğretim yılına başladıklarını söyledi.

Eğitim döneminin kentte sorunsuz bir şekilde başladığını dile getiren Gürtürk, şöyle konuştu:

"İlk kez okulla tanışan sevgili öğrencilerimize, velilerimize ve bu onurlu mesleği seçen değerli öğretmenlerimize 2019-2020 eğitim öğretim yılının başarılı ve hayırlı olmasını diliyorum. Eğitimciler olarak amacımız bilgiyi üreten, paylaşan ve yeni anlayışlar geliştiren bir gençlik yetiştirmektir. Yüreği insan sevgisi ile dolu milli, ahlaki, manevi ve kültürel değerlerimizi benimseyen ve koruyan, ailesini, vatanını, milletini ve bayrağını seven ve bunları davranış haline getiren başarılı insan, iyi vatandaş yetiştirmek temel amaçlarımızdandır."

Törene, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Güder, 8. Kolordu Komutan Vekili Tuğgeneral Mehmet Hakan Akyol, İl Müftüsü Yusuf Sarıkaya, kurum müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.