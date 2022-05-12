Elazığ'da ilkokul öğrencilerine trafik eğitimi verildi - Son Dakika

Elazığ'da jandarma ekipleri, ilkokul öğrencilerine trafik kuralları hakkında eğitim verdi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Ekrem Uzel İlköğretim okulundaki 65 öğrenciye verilen eğitimde trafik kuralları anlatıldı.

Öğrencilerin trafik kuralları yönünden bilinçlenmeleri amacıyla verilen eğitimde, trafikte sakin ve sabırlı olma, sürücülere hoşgörü gösterme, birbirini uyarma, öfke kontrolü ve emniyet kemeri kullanımı gibi konulara değinildi.

Ayrıca eğitimde jandarma ekipleri tarafından görsel öğeler kullanılarak, trafik güvenliğinde emniyet kemeri kullanımın önemi, yaya geçitlerinde geçiş önceliği, yoldan geçiş kuralları, bisiklet ve motosikletle seyahatte kask kullanımı konularında da bilgiler verildi.

Öğrencilere yönelik bu tür eğitimlerin devam edeceği bildirildi.