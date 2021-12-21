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İmam hatip öğrencileri ezanı en güzel okumak için yarıştı - Son Dakika

İmam hatip öğrencileri ezanı en güzel okumak için yarıştı

21.12.2021 19:37

Elazığ'da imam hatip ortaokulları arası "Genç Bilaller Ezanı Güzel Okuma Yarışması" düzenlendi.

Elazığ'da imam hatip ortaokulları arası "Genç Bilaller Ezanı Güzel Okuma Yarışması" düzenlendi.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Eğitimi Genel Müdürlüğünün desteğiyle Seyda Molla Bahri İmam Hatip Ortaokulunda düzenlenen yarışmada, kentteki 14 okuldan finale kalan öğrenciler, en güzel ezanı okumak için çaba gösterdi.

Yarışmada Seyda Molla Bahri İmam Hatip Ortaokulundan Tahir Özgünoğlu birinciliği, Karakoçan TOBB Anadolu İHL ortaöğrenim kısmından Bedirhan Düzgün ikinciliği, Elazığ Anadolu İHL orta kısmından Burak Oruç da üçüncülüğü elde etti.

Dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verildi. Programda ayrıca ortaokul öğrencilerinden oluşan koro ilahiler seslendirdi.

İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk, yarışma öncesi yaptığı konuşmada, son peygamber Hazreti Muhammed'in ilk ezan okunacağı zaman bu görevi sesi güzel olan Bilal-i Habeşi'ye verdiğini hatırlattı.

Bu bakımdan ezanı güzel okumanın çok kıymetli olduğunu ifade eden Gürtürk şöyle konuştu:

"Doğudan batıya doğru gece gündüz bu seda devamlı yükselmekte ve devamlı okunmakta. Özellikle okuduğumuz ezanın ne anlama geldiğini mutlaka bilmemiz gerekiyor ki ne için çağrı yaptığımızı bilelim. Ezan, Allah'ın büyüklüğünü vurguluyor, bizi ibadete çağırıyor ve bizi birlikte cem olmaya çağırıyor. Asırlardır devam eden bu çağrının ilelebet susmayacağını ve devam edeceğini biliyoruz. Burada önemli olan ezanı okumak ve duyurmak. Yarışmada mutlaka birinci, ikinci ve üçüncü seçilecek ama önemli olan derecelerden ziyade ezanı daha güzel ve farklı makamlarda okumak."

Seyda Molla Bahri İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Kenan Esen ise tüm öğrencilerin birbirinden güzel ezan okuduğunu belirterek yarışmanın hayırlara vesile olmasını diledi.

İmam hatip öğrencileri ezanı en güzel okumak için yarıştı
İmam hatip öğrencileri ezanı en güzel okumak için yarıştı
İmam hatip öğrencileri ezanı en güzel okumak için yarıştı
İmam hatip öğrencileri ezanı en güzel okumak için yarıştı
İmam hatip öğrencileri ezanı en güzel okumak için yarıştı
İmam hatip öğrencileri ezanı en güzel okumak için yarıştı
İmam hatip öğrencileri ezanı en güzel okumak için yarıştı
İmam hatip öğrencileri ezanı en güzel okumak için yarıştı
İmam hatip öğrencileri ezanı en güzel okumak için yarıştı

milli eğitim bakanlığı, Genç Bilaller, İmam Hatip, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İmam hatip öğrencileri ezanı en güzel okumak için yarıştı - Son Dakika


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