Elazığ'da inanılmaz olay...Metruk binaya topları kaçan çocuklar, cesetle karşılaştı - Son Dakika

Elazığ'da inanılmaz olay...Metruk binaya topları kaçan çocuklar, cesetle karşılaştı

Elazığ'da inanılmaz olay...Metruk binaya topları kaçan çocuklar, cesetle karşılaştı Elazığ'da 2 katlı metruk binaya topları kaçtığı için giren çocuklar, erkek cesedi ile karşılaştı.

Elazığ'da inanılmaz olay...Metruk binaya topları kaçan çocuklar, cesetle karşılaştı ELAZIĞ - Elazığ'da 2 katlı metruk binaya topları kaçtığı için giren çocuklar, erkek cesedi ile karşılaştı. Olay, merkeze bağlı Mustafapaşa Mahallesi Varlık Sokak'ta 2 katlı metruk evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta futbol oynayan çocukların topu 2 katlı binaya kaçtı. Topu almak için eve giren çocuklar, elleri bağlı tavana asılı şekilde cesetle karşılaştı. Çocukların durumu anlattığı aileleri, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, henüz kimliği belirlemeyen şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet savcısı ve polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından ceset, cenaze aracı ile otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Şahsın intihar etmiş olabileceği üzerinde durulduğu öğrenildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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