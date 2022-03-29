Elazığ'da inşaatın 3. katından düşen işçi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Elazığ'da inşaatın 3. katından düşen işçi yaralandı

29.03.2022 12:07
Elazığ'da inşaatın 3. katından düşen işçi yaralandı

Elazığ'ın Palu ilçesinde bir işçi iskele söktüğü sırada inşaatın 3. katından düşerek yaralandı.

Elazığ'ın Palu ilçesinde bir işçi iskele söktüğü sırada inşaatın 3. katından düşerek yaralandı.

Olay, Palu ilçesi Cumhuriyet Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, deprem sonrası hasar alarak yıkılan ve yenisi için yapımı devam eden Atatürk Ortaokulu inşaatında çalışan 26 yaşındaki Suriye uyruklu Halas Elhac, iskele söktüğü sırada dengesini kaybederek 3. kattan düştü. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı işçi, ambulansla Palu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada müdahale edilen işçi ardından Elazığ'a sevk edildi.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ

YORUMLAR
500
ÇAYKUR'da 630 mevsimlik işçi kadrosu için 33 bin 929 kişi başvurdu ÇAYKUR'da 630 mevsimlik işçi kadrosu için 33 bin 929 kişi başvurdu Su şişeleme fabrikasında yangın; 2 işçi dumandan etkilendi Su şişeleme fabrikasında yangın; 2 işçi dumandan etkilendi

Cumhuriyet, Suriye, Elazığ, işçi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da inşaatın 3. katından düşen işçi yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
12:06 Fatih Terim başkanlığı istemez! Galatasaray'ın borç defterini gören vazgeçiyor
11:59 Torunu öldürtmüş, testereyle parçalara ayırmıştı: Rizeli Dursun dedenin cesedi bulunamıyor
11:56 Zihinsel engelli sayılan uyuşturucu kaçakçısının cezası belirlendi! Gelecek hafta idam edilmesi bekleniyor
11:43 Yurt dışında tatil yapan Hande Erçel, bluzu için 12 bin TL, çantası için ise 24 bin TL ödedi
11:36 Son dakika! Edirne'de 4 kişilik bir aile, silahla vurulmuş halde ölü bulundu
11:33 Bir süredir haber alınamayan 26 yaşındaki polis memuru, peri bacasının içerisinde ölü bulundu
11:31 Mesut Özil'in takım arkadaşı Monreal: Onun tek sorunu herkesle sorunu olması
11:29 Diyanet İşleri Başkanı Erbaş açıkladı: Teravih namazları camilerde cemaatle kılınacak
11:25 Putin'i sinirlendirecek hamle! 620 gizli Rus ajanın kimliklerini açığa çıkarıldı
10:52 Bahçeli "baraj altı" iddialarına çok sert: Kiralık anket şirketlerinin algı operasyonları bize sökmez!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2022 12:19:24. #1.13#
SON DAKİKA: Elazığ'da inşaatın 3. katından düşen işçi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement