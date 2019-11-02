Son Dakika Haberleri: Elazığ'da inşaatlardan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla iki zanlı yakalandı
Son Dakika Güncel Elazığ'da inşaatlardan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla iki zanlı yakalandı

Elazığ'da inşaatlardan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla iki zanlı yakalandı

6 saat önce

Elazığ'da 5 inşaattan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla iki şüpheli gözaltına alındı.

Elazığ'da inşaatlardan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla iki zanlı yakalandı, System.String[]

Elazığ'da 5 inşaattan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla iki şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince il genelinde tamamlanma aşamasında olan inşaatlardan malzeme çalanların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Ekipler, M.S. ve M.E'yi inşaattan montaj malzemeleri çalarken suçüstü yakaladı.

Zanlıların daha önce de 4 inşaattan hırsızlık yaptıkları belirlendi, değeri 100 bin lira olan çalıntı malzemeler ele geçirildi.

M.S'nin kesinleşmiş 14 yıl hapis cezasının bulunduğu tespit edildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 04:24 Kaynak: AA
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