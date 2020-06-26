ELAZIĞ"da ipek böceği yetiştiriciliği yeniden canlandı - Son Dakika

Elazığ'da ipek böceği yetiştiriciliği yeniden canlandı

ELAZIĞ'da, yaklaşık 70 yıl önce bölge halkının önemli gelir kaynaklarından olan ipek böceği yetiştiriciliği, Altınkuşak köyü muhtarı Ahmet Demirel (58), girişimiyle yeniden canlandı.

Elazığ merkeze bağlı Altınkuşak köyünde, 70 yıl önce ara verilen ipek böceği yetiştiriciliği yeninden canlandı. Köy muhtarı Ahmet Demirel, bir dönem bölge halkının önemli gelir kaynakları arasında yer alan ipek böcekçiliğini geliştirmek için girişimde bulundu. Ticaret Odası Başkanlığı, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, El Sanatları Eğitim Merkezi'nin açtığı ipek böceği yetiştiriciliği kursuna katıldıktan sonra 200 bin ipek böceğini, ailesiyle birlikte yetiştirmeye başladı. Köyde bulunan yaklaşık 4 bin dut ağacından yaprakları toplayarak, ipek böceklerini besleyen Demirel, 45 gün içerisinde 20 bin lira gelir elde etti.

'KOLAY DEĞİL, BİR BEBEK GİBİ BESLİYORUZ'

Önümüzdeki yıl 400 bin ipek böceğini beslemeyi hedeflediğini söyleyen muhtar Demirel, "Köyümüzde ilk defa 70 yıl önce ipek böcekçiliği yapılmış. Ama bazı nedenlerden dolayı bırakmışlar. Bu mesleği canlandırmak için girişimde bulundum. Şu anda bunun maddiyatını değil, maneviyatını düşünüyoruz. 70 yıl önce Elazığ, ipek böcekçiliğinde ikinci, Bursa birinci sıradaydı. Elazığ'ın ipeği ise Avrupa'da birinci sırada. Böyle gelmiş ama kimse sahip çıkmamış. Kullanılmayan bu evden faydalanmak istedik. Muhtar olarak hem köylüyü teşvik etmek ve değerlendirmek için buna başladım. Bu yıl 200 bin tane ipek böceği aldım. Gelecek yıl 400 bin ipek böceği ile başlamak istiyorum. Kolay değil, bir bebek gibi besliyoruz. Sabah saat 4'te başlayıp gece 11'de havasını, derecesini, ısısını ve nemini ölçerek ona göre ayarlıyoruz. İpek böceğini 3 kişi yapıyoruz. İnsanları teşvik edeceğiz. Sadece kendi köyümü değil bölge köylerimi hatta Elazığ'ın hepsini teşvik etmek istiyorum" dedi.

Muhtar Ahmet Demirel'in eşi Sultan Demirel (52), ipek böceği yetiştiriciliğini ailece yaptıklarını ifade ederek, "Dut yaprağını getirip döşüyoruz. Altını nemli bırakıyoruz. Etrafında zevkle dönüyoruz, sevdiğimiz bir iş" diye konuştu.