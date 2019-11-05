Son Dakika Haberleri: Elazığ'da "İpek Böcekçiliği" bilgilendirme toplantısı
Son Dakika Güncel Elazığ'da 'İpek Böcekçiliği' bilgilendirme toplantısı

Elazığ'da "İpek Böcekçiliği" bilgilendirme toplantısı

6 saat önce

Elazığ'da ipek böcekçiliği yetiştiricilerine yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Elazığ'da

Elazığ'da ipek böcekçiliği yetiştiricilerine yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Elazığ Valiliği, Fırat Üniversitesi ile Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğiyle Tarım ve Orman İl Müdürlüğünde ipek böcekçiliğine katkı sunmak için yaklaşık 70 girişimciye yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Fırat Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu İpek Böcekçiliği Bölüm Başkanı Mustafa Yüce katılımcılara bilgilendirme yaptı.

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Asilhan Arslan, İpek böcekçiliği yetiştiriciliği ile en büyük hedeflerinin Elazığ'da başka bir marka değeri oluşturmak olduğunu söyledi.

Bu kapsamda güzel çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Arslan, şunları kaydetti:

"Çok güzel bir proje gerçekleştiriyoruz. Elazığ'ın kaybolmaya yüz bir değerini yeniden canlandırmak, günümüz ihtiyaç ve koşullarına göre yeniden yorumlama ile maksimum katma değer ve istihdam oluşturma adına tüm bacakları kurgulanmış yere sağlam basan bir proje. Bu işin sonunda ise tüm üreticilere ek gelir oluşturabilecek."

Tarım ve Orman İl Müdürü Turan Karahan ise, Elazığ'ın bir çok noktasının ipek böcekçiliğinin ham maddesi olan dut yetiştiriciliğine çok uygun olduğunu söyledi.

Elazığ Valiliği, Elazığ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 04:08 Kaynak: AA
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