Elazığ'da ipek böcekçiliği yeniden canlanıyor - Son Dakika

Elazığ'da ipek böcekçiliği yeniden canlanıyor

20.05.2021 13:25

Elazığ'da ipek böcekçiliği yeniden canlanıyor Elazığ'da unutulmaya yüz tutan ancak 2 yıldır uygulanan proje ile şu anda 180'e ulaşan üreticinin yer aldığı ipek böceği yetiştiriciliği kapsamında 140 kutuda 2 milyon 800 bin adet yumurtanın dağıtımı yapıldı.

Elazığ'da ipek böcekçiliği yeniden canlanıyor

ELAZIĞ - Elazığ'da unutulmaya yüz tutan ancak 2 yıldır uygulanan proje ile şu anda 180'e ulaşan üreticinin yer aldığı ipek böceği yetiştiriciliği kapsamında 140 kutuda 2 milyon 800 bin adet yumurtanın dağıtımı yapıldı.

Unutulmaya yüz tutan ancak Valilik koordinesinde Elazığ TSO İpekböceği Yetiştiriciliği İcra Komitesi, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Fırat Üniversitesi, Orman Bölge Müdürlüğü'nün ortak olarak hazırladığı "İpekböceği Yetiştiriciliği ve İpekli Dokumalarının Yeniden Hayata Geçirilmesi" projesi kapsamında geçtiğimiz 2 yılda olduğu gibi bu sene de üreticilere destek verildi.. Proje kapsamında eğitim, çiftçi seçimi ve 30 bin adet çınar yapraklı dut fidanının dağıtımını yüzde yüz hibe ile gerçekleştirilmesinin ardından bu yıl üretim için 140 kutuda, 2 milyon 800 bin adet yumurtanın olduğu 140 kutu ipek böceği (lavra) yumurtası ücretsiz, üreticilere ulaştırılmaya başlandı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde yapılan dağıtım sonrasında çoğunluğu kadınlardan oluşan üreticilere besleme eğitimi de verildi.

İpekböceği yetiştiriciliğinin öneminde ve paydaş kurumlarla birlikte verdikleri desteklere değinen İl Tarım ve Orman Müdürü Turan Karahan, "İpekböcekçiliği kadim tarihten beri Elazığ ilinde yapılan ancak son dönemlerde sentetik ipliklerin gelişmesiyle birlikte yok olmayla yüz yüze kalmış olan bir sektör. Biz de iki sene önce bütün paydaşlarımızla bir araya gelerek Elazığ'da bu sektörü yeniden canlandırmaya karar verdik. Valiliğimiz koordinesinde yürüttüğümüz bu proje ile birkaç köyümüzde ilk denemelerini başarılı bir şekilde yürüttüğümüz projenin Orman Bölge Müdürlüğü'nden temin ettiğimiz yaklaşık 30 bin adet çınar yapraklı dut fidanının dağıtımını yüzde yüz hibe ile gerçekleştirdik. Yine aynı şekilde 2 senede temin ettiğimiz yumurtaları üreticilerimizle buluşturduk ve başarılı denemeleri geride bıraktık. Bugün yine 140 kutu ipekböceği yumurtasını birlikten temin ederek ücretsiz bir şekilde üreticilerimize dağıtımını gerçekleştiriyoruz" dedi.

Üniversite olarak eğitim ve öğretimin yanı sıra toplumsal faaliyetlere bilimsel ölçekte destek verdiklerini belirten FÜ Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, "Üniversitelerin bir de toplumsal hizmet faaliyetleri yer almaktadır. Üniversitemiz kuruluşundan bu yana kadar bu konuda ilimiz için, bölgemiz için ve ülkemiz için üzerine düşen görevleri her zaman yerine getirmiş ve getirmeye de devam edecektir. Bu bağlamda valimizin himayelerinde biz de hem hayvancılık hem tarım hem ormancılık konusunda çok güzel çalışmalar yapılmakta. Biz üniversite olarak da bu konulara bilimsel ölçekte üzerimize düşen katkıları yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Paydaş kurumlardan Elazığ TSO Başkan Yardımcısı Mustafa Tavuş da, "TOBB Kadın Girişimciler bünyesinde gerçekleştirilen, bugün ipekböcekçiliğini ikinci evresini dağıtmak için buradayız. İstihdamın her konumunda, durumunda olduğumuz gibi ipekböcekçiliği kapsamında da her türlü desteğimizi esirgemeden yolumuza devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

Orman Bölge Müdürü Muhammed Salih Çetiner ise çınar yapraklı dut fidanının dağıtımını yaptıklarını aktardı, Proje koordinatörü Keban Meslek Yüksek Okulu Öğretim Üyesi Mustafa Yüce ve teknik personellerde bilgi verdi.

Elazığ'da ipek böcekçiliği yeniden canlanıyor
Elazığ'da ipek böcekçiliği yeniden canlanıyor
Elazığ'da ipek böcekçiliği yeniden canlanıyor
Elazığ'da ipek böcekçiliği yeniden canlanıyor
Elazığ'da ipek böcekçiliği yeniden canlanıyor

Orman Bölge Müdürlüğü, Elazığ, Tarım, İcra, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Elazığ'da ipek böcekçiliği yeniden canlanıyor - Son Dakika Ekonomi


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