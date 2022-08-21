Haber alınamayan adam evinde uyurken bulundu - Son Dakika
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Haber alınamayan adam evinde uyurken bulundu

21.08.2022 12:52
Haber alınamayan adam evinde uyurken bulundu

Elazığ'da iş arkadaşlarının haber alamadığı kişi için ekipler seferber olurken, şahsın evinde uyuya kaldığı ortaya çıktı.

Elazığ'da iş arkadaşlarının haber alamadığı kişi için ekipler seferber olurken, şahsın evinde uyuya kaldığı ortaya çıktı.

Olay, Abdullahpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işe gelmeyen İ.K.'ya (37) ulaşamayan arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri kapıyı defalarca çaldı fakat açan olmadı. Bunun üzerine ekipler şahsın eşine ulaştı. Köyden gelen eşi kapıyı açtığında kocasının uyuduğunu gördü. Şahsın durumunun iyi olması üzerine ekipler adresten ayrıldı. - ELAZIĞ

YORUMLAR
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Bina duvarında asılı kalan mutfak dolabını gören fotoğrafını çekiyor Bina duvarında asılı kalan mutfak dolabını gören fotoğrafını çekiyor Arıcıların sıcak hava altında zorlu mesaisi sürüyor Arıcıların sıcak hava altında zorlu mesaisi sürüyor
Kaynak: İHA

112 Acil Çağrı, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Haber alınamayan adam evinde uyurken bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Haber alınamayan adam evinde uyurken bulundu - Son Dakika
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