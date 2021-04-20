Elazığ'da iş kazası,bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Elazığ'da iş kazası,bir kişi hayatını kaybetti

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde bir inşaatta üzerine demir düşen işçi, hayatını kaybetti.

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde bir inşaatta üzerine demir düşen işçi, hayatını kaybetti. Olay, Karakoçan ilçesinde bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, vinç ile yukarı çıkarılan demir, aşağıda çalışan Özkan Ataş'ın (37) üzerine düştü. Demirin başına gelmesi ile ağır yaralanan Ataş, olay yerine çağrılan ambulans ile ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. Fakat Ataş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. 2 çocuk babası Ataş'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi Morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ELAZIĞ

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