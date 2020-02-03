Elazığ'da iş merkezi çatısında yangın - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da iş merkezi çatısında yangın - Son Dakika

Elazığ'da iş merkezi çatısında yangın

6 saat önce

Elazığ'da 7 katlı bir iş merkezinin çatı kısmında çıkan yangın korkuttu.

Elazığ'da iş merkezi çatısında yangın, System.String[]

Elazığ'da 7 katlı bir iş merkezinin çatı kısmında çıkan yangın korkuttu.


Olay, kent merkezinde Gazi Caddesi üzerinde bulunan 7 katlı bir iş merkezinin çatı kısmında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre iş merkezinin çatı kısmından yoğun duman çıktığını fark eden vatandaşlar, durumu Elazığ Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen çok sayıda ekip, yangına müdahale etti. Dumanları gören vatandaşlar ise yangını meraklı gözlerle izledi.


Yangın söndürülürken, çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ

İtfaiye, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 03:50 Kaynak: İHA
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