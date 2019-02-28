Son Dakika Haberleri: Elazığ'da "İş Sağlığı ve Güvenliği" Semineri

Elazığ'da "İş Sağlığı ve Güvenliği" Semineri

1 saat önce

Elazığ'da "İş Sağlığı ve Güvenliği" semineri yapıldı.

Elazığ'da
Elazığ'da "İş Sağlığı ve Güvenliği" semineri yapıldı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile bağlı kuruluşlarda çalışan personele yönelik "İş Sağlığı ve Güvenliği" semineri düzenlendi. Kurumun konferans salonunda İş Güvenliği Uzmanı Makine Mühendisi Bekir Dilbaz tarafından seminer verildi. Seminerde ayrıca kuruma bağlı kuruluşlara ait binalar ile eklentilerinin uygun fiziki koşulları taşıyıp taşımadığının incelenmesi, özellikle Proaktif yaklaşımın aşamaları ile iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin alınması konusunda çalışmalar aktarıldı.

İş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin titizlikle ele alınması gerektiğine vurgu yapan İl Müdürü Suat Kenç ise, "Kuruluşlarımızda hizmet alan dezavantajlı bireylerimizin can güvenlikleri ve sağlığı bize emanettir. Türlü sebeplerden mağdur olan 850 insana gönlünü açan kurumun bir ferdi olarak sizden istirhamım hem kendi güvenliğiniz hem de kuruluşlarımızda hizmet alan sakinlerimizin can güvenliği için bu konulara gerekli hasiyeti gösterip bu teorik bilgileri çalışma ortamımızda hayata geçirmenizdir"dedi.

Seminerde Genel İş Sağlığı ve Güvenliği, Risk Etmenleri, Sivil Savunma Tedbirleri ve Sağlık konularında alınacak tedbirler aktarıldı. - ELAZIĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 01:37 Kaynak: İHA

Makine Mühendisi, Elazığ, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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