Elazığ'da "İş Sağlığı ve Güvenliği" Semineri

Elazığ'da "İş Sağlığı ve Güvenliği" semineri düzenlendi.

Elazığ'da "İş Sağlığı ve Güvenliği" semineri düzenlendi.



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Suat Kenç kurum binasında düzenlenen seminerin açılışında yaptığı konuşmada, iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin titizlikle ele alınması gerektiğini söyledi.



"Kuruluşlarımızda hizmet alan dezavantajlı bireylerimizin can güvenlikleri ve sağlığı bize emanettir." diyen Kenç, şöyle devam etti:



"Türlü sebeplerden mağdur olan 850 insana gönlünü açan kurumun bir ferdi olarak sizden istirhamım hem kendi güvenliğiniz hem de kuruluşlarımızda hizmet alan sakinlerimizin can güvenliği için bu konulara gerekli hasiyeti gösterip bu teorik bilgileri çalışma ortamımızda hayata geçirmenizdir."



Daha sonra İş Güvenliği Uzmanı Bekir Dilbaz, kurum çalışanlarına "Genel İş Sağlığı ve Güvenliği, Risk Etmenleri, Sivil Savunma Tedbirleri ve Sağlık" konularında alınacak tedbirler konusunda bilgi verdi.

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