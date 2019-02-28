Son Dakika Haberleri: Elazığ'da "İş Sağlığı ve Güvenliği" Semineri

Elazığ'da "İş Sağlığı ve Güvenliği" Semineri

2 saat önce

Elazığ'da "İş Sağlığı ve Güvenliği" semineri düzenlendi.

Elazığ'da
Elazığ'da "İş Sağlığı ve Güvenliği" semineri düzenlendi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Suat Kenç kurum binasında düzenlenen seminerin açılışında yaptığı konuşmada, iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin titizlikle ele alınması gerektiğini söyledi.

"Kuruluşlarımızda hizmet alan dezavantajlı bireylerimizin can güvenlikleri ve sağlığı bize emanettir." diyen Kenç, şöyle devam etti:

"Türlü sebeplerden mağdur olan 850 insana gönlünü açan kurumun bir ferdi olarak sizden istirhamım hem kendi güvenliğiniz hem de kuruluşlarımızda hizmet alan sakinlerimizin can güvenliği için bu konulara gerekli hasiyeti gösterip bu teorik bilgileri çalışma ortamımızda hayata geçirmenizdir."

Daha sonra İş Güvenliği Uzmanı Bekir Dilbaz, kurum çalışanlarına "Genel İş Sağlığı ve Güvenliği, Risk Etmenleri, Sivil Savunma Tedbirleri ve Sağlık" konularında alınacak tedbirler konusunda bilgi verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 04:27 Kaynak: AA

Elazığ, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şişli'de Maaşlarını Alamayan İşçiler Açlık Grevine Başladı İş Başvurusuna Geldi, Kuyruğu Fırsata Çevirdi

Kira Gelir Beyanı Yarın Başlıyor Bin 141 İş ve Meslek Danışmanı Alımı İçin Yapılan Mülakatlar, Aradan 6 Ay Geçmesine Rağmen Hala Açıklanmadı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.2.2019 18:39:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Elazığ'da "İş Sağlığı ve Güvenliği" Semineri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]