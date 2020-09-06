Elazığ'da iş yerinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Elazığ'da bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Aksaray Mahallesi Şehit Yüzbaşı Kemal Tuncer Caddesinde bulunan halı yıkamanın yapıldığı iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangına Elazığ Belediyesi itfaiye Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.
İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucu yangın söndürüldü.
Hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Haber Yayın Tarihi: 06.09.2020 12:51 - Kaynak: AA
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