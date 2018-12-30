Elazığ'da İş Yerinde Yangın

Elazığ
'da bir traktör bayisinde çıkan yangın hasara neden oldu.
Edinilen bilgiye göre, Rüstempaşa Mahallesi'nde bulunan traktör bayisinde nedeni henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Bayiden yükselen dumanları gören mahalle sakinlerinin olayı itfaiye ekiplerine haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlerin galeride bulunan traktörlere sıçramaması için önlem aldı.
Daha sonra ekipler, bir saatlik çalışmayla yangını kontrol altına aldı.
Yangının kontrol altına alınmasının ardından hasar tespit çalışmaları başlatıldı.