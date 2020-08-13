Elazığ'da iş yerinden cep telefonu çalan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Güvenlik kamerası kayıtlarında iş yerine gelen şüphelinin vitrindeki cep telefonunu alarak kaçtığı görülmüştü.

Elliler Çarşısı'ndaki iş yerine 12 Ağustos'ta gelen şüpheli, vitrindeki cep telefonunu alarak kaçmıştı. İş yeri sahibi Onur Sekman, güvenlik kamerası kayıtlarından cep telefonunun çalındığını fark edince durumu polise bildirmişti.

Alınan bilgiye göre, merkez Gazi Caddesi Elliler Çarşısı'ndaki Onur Sekman'a ait iş yerinden vitrinde bulunan cep telefonunu alarak kaçan zanlı E.B. polisin yaptığı çalışmayla yakalandı.

Elazığ 'da bir iş yerinden cep telefonu çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Haber Yayın Tarihi: 13.08.2020 15:35

Kaynak: AA

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