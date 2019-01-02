Elazığ'da İş Yerinden Hırsızlık
1 saat önce
Elazığ'da, iş yerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.
Elazığ
'da, iş yerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince yapılan çalışmada kent merkezindeki bir iş yerinden hırsızlık yaptığı gerekçesiyle K.Ş. yakalandı.
Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.Ş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 03:52 Kaynak: AA
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