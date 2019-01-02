Son Dakika Haberleri: Elazığ'da İş Yerinden Hırsızlık

Elazığ'da İş Yerinden Hırsızlık

1 saat önce

Elazığ'da, iş yerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Elazığ'da İş Yerinden Hırsızlık, System.String[]
Elazığ'da, iş yerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.


Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince yapılan çalışmada kent merkezindeki bir iş yerinden hırsızlık yaptığı gerekçesiyle K.Ş. yakalandı.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.Ş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 03:52 Kaynak: AA

Elazığ, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Boynundan Çıkardığı Şalı Sokak Köpeğinin Üzerine Örttü Hırsızlar, 3. Denemelerinde Duvarı Balyozla Kırıp 1 Milyon Liralık Altını Çaldı

Erdoğan'ın Grup Toplantısında Verdiği Müjdeler, Yeni Yılın İlk Yasa Teklifi Olacak Son Dakika! Fransa Tarafından Kırmızı ve Mavi Bültenle Aranan Kadın Teröristler Bursa'da Yakalandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.1.2019 17:45:39. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Elazığ'da İş Yerinden Hırsızlık
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]