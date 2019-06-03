Son Dakika Haberleri: Elazığ'da iş yerinden hırsızlık
Son Dakika Güncel Haber

Elazığ'da iş yerinden hırsızlık

1 saat önce

Elazığ'da bir iş yerinden elektrik kablosu çaldıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı.

Elazığ'da iş yerinden hırsızlık, System.String[]
Elazığ'da bir iş yerinden elektrik kablosu çaldıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince bir iş yerinden 9 bin lira değerinde elektrik kablosu çalınmasına ilişkin çalışma başlatıldı.
Hırsızlıkta kullanılan aracı tespit ederek takibe alan ekipler kent merkezinde durdukları araçta şüpheliler M.Ç, H.S. ve R.G'yi yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelilerden M.Ç'nin cezaevi firarisi olduğu, hakkında 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada ele geçirilen çalıntı malzemeler bulunarak, sahibine teslim edildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 05:02 Kaynak: AA
Emniyet Müdürlüğü, Elazığ, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Jandarmaya ait "drone"u taşlayan defineci yakalandı Sosyetik kasap Nusret Gökçe, 1,8 milyon TL'ye araba aldı Bayram tatilinin 3 günlük kaza bilançosu: 27 ölü, 211 yaralı Bayram namazı saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir il il bayram namazı vakitleri

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.6.2019 18:37:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Elazığ'da iş yerinden hırsızlık
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]