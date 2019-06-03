Elazığ'da iş yerinden hırsızlık
1 saat önce
Elazığ'da bir iş yerinden elektrik kablosu çaldıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı.
Elazığ
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 05:02 Kaynak: AA
'da bir iş yerinden elektrik kablosu çaldıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şubesi ekiplerince bir iş yerinden 9 bin lira değerinde elektrik kablosu çalınmasına ilişkin çalışma başlatıldı.
Hırsızlıkta kullanılan aracı tespit ederek takibe alan ekipler kent merkezinde durdukları araçta şüpheliler M.Ç, H.S. ve R.G'yi yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelilerden M.Ç'nin cezaevi firarisi olduğu, hakkında 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada ele geçirilen çalıntı malzemeler bulunarak, sahibine teslim edildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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