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Elazığ'da iş yerinden hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Elazığ'da iş yerinden hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı

01.01.2022 10:23
Elazığ'da iş yerinden hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı

Elazığ'da polis ekipleri tarafından bir iş yerinden hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı.

Elazığ'da polis ekipleri tarafından bir iş yerinden hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, ekipler, şehir merkezinde bir iş yerinden hırsızlık yapıldığı ihbarını aldı. Hırsızlık ile ilgili çalışma başlatan Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, iş yerinden 9 adet televizyon, 1 adet kayıt cihazı ve 1 adet bilgisayar monitörü çalanların M.T. ve M.C.Y. olduğunu tespit etti. Şüpheliler düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünde ifadeleri tamamlanan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ELAZIĞ

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Emniyet Müdürlüğü, Hırsızlık, Elazığ, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da iş yerinden hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Elazığ'da iş yerinden hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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