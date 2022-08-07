Elazığ'da hırsızlık yaparken yakalanan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Elazığ'da hırsızlık yaparken yakalanan 2 zanlı tutuklandı

07.08.2022 19:16
Elazığ'da hırsızlık yaparken yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Elazığ'da iş yerinden hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan iki şüpheli tutuklandı.

Elazığ'da iş yerinden hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan iki şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kentte asayiş olaylarının önlenmesine yönelik devriye görevi sırasında iş yerinde hırsızlık yapıldığını fark etti.

Ekipler, E.Ş. (22) ve S.B'yi (37) kapı kilidini kırarak girdikleri iş yerinden çaldıkları bakır kablolar, iki tespih ve kol saatiyle yakaladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elazığ'da hırsızlık yaparken yakalanan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Elazığ'da hırsızlık yaparken yakalanan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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