Elazığ'da iş yerinden palet çalan şüpheli yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Elazığ'da iş yerinden palet çalan şüpheli yakalandı

12.08.2022 11:57

Elazığ'da iş yerinden palet çalan şüpheli yakalandı Elazığ'da bir iş yerinden 30 adet palet çalan ve hırsızlıktan 5 suç kaydı bulunan şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Elazığ'da iş yerinden palet çalan şüpheli yakalandı

ELAZIĞ - Elazığ'da bir iş yerinden 30 adet palet çalan ve hırsızlıktan 5 suç kaydı bulunan şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, bir iş yerinden 30 adet palet çalınması olayının ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar neticesinde şüphelinin hırsızlık suçundan 5 adet suç kaydı bulunan A.Ş.K olduğu tespit edildi. Şüpheli motosiklet ile seyir halindeyken polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

YORUMLAR
500
'Elazığ Ekonomisine Değer Katanlar' programı 'Elazığ Ekonomisine Değer Katanlar' programı Kaniye öğretmen 'kuklaların sesi' oldu Kaniye öğretmen 'kuklaların sesi' oldu
Kaynak: İHA

Elazığ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elazığ'da iş yerinden palet çalan şüpheli yakalandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:50 Akılalmaz kuş her gün aynı saatte pencere içerisinden girerek para bırakıyor
11:38 Tuz Gölü'nü alg ve bakteriler sardı! Gölün pembeye dönmesinin nedeni belli oldu
11:28 Sigara bağımlısının akciğer görüntüsü korkuttu! Farkı gören bırakabilir
11:25 Şovmen Mehmet Ali Erbil cinsel ilişki hayatını anlattı: Haftada 6 gün yaptım
11:02 Hülya Avşar'ın yeni şarkısı "Yapma Aşkım"ın klibi yayınlandı! Sakızı ağzından çıkarıp göğsüne yapıştırdığı anlar olay oldu
10:59 Dolar/TL kuru yatay seyrediyor! İşte son durum...
10:35 Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 1.035 lira seviyesinden işlem görüyor
10:29 Oyuncu Selen Soyder, Oren Frensez ile olan 7 yıllık evliliğini bitirdi
10:25 EYT'nin tarihi belli olmuştu! Şimdi de emeklilik formülü ortaya çıktı
10:05 Akşener'in "Kadından imam olmayacağı için aday değilim" sözleri sonrası İYİ Parti'den açıklama: 1995'te yaşanan bir olaya atıfta bulunuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2022 11:57:45. #1.12#
SON DAKİKA: Elazığ'da iş yerinden palet çalan şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement