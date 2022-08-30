Elazığ'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Elazığ'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı

30.08.2022 18:00
Elazığ'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı

Elazığ'da iş yerinden ve kurumdan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 4 kişi yakalandı.

Elazığ'da iş yerinden ve kurumdan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 4 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, bir iş yerinde ve kurumda hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler şüphe üzerine durdurdukları araçtaki E.A, F.G, Ö.K. ve H.İ'yi gözaltına alındı.

Şüphelilerden E.A'nın 16, F.G'nin 22, Ö.K'nin 8 ve H.İ'nin 2 suçtan kaydı bulunduğu tespit edildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elazığ'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Elazığ'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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