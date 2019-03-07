Elazığ'da İş Yerine Silahlı Saldırı: 4 Yaralı
1 saat önce
Elazığ'da bir işyerine düzenlenen silahlı, bıçaklı saldırıda 1'i ağır 4 kişi yaralandı.
Elazığ
'da bir işyerine düzenlenen silahlı, bıçaklı saldırıda 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Olay, İzzet Paşa Mahallesi Hacı Kaya Sokak'ta bulunan bir yufkacıda meydana geldi. İddiaya göre, E.Ç. ile aralarında alacak verecek meselesi bulunan bazı kişiler iş yerine pompalı tüfek ve bıçakla saldırdı. Saldırıda, iş yeri sahibi E.Ç. ağır, yanından çalışan 3 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren şahıslar ise olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslar ve taksi ile kentteki hastanelere kaldırıldı. Polis
olay yerine şerit çekerek inceleme yaptı. Kaçan şüphelilerin tespit edip yakalanması için çalışma başlatıldı.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 08:16 Kaynak: İHA
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