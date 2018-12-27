Son Dakika Haberleri: Elazığ'da İşçi Servisi Devrildi: 16 Yaralı

Elazığ'da İşçi Servisi Devrildi: 16 Yaralı

1 saat önce

Elazığ'da işçileri taşıyan servis aracının devrilmesi sonucu 16 kişi yaralandı.

Elazığ'da İşçi Servisi Devrildi: 16 Yaralı, System.String[]
Elazığ'da işçileri taşıyan servis aracının devrilmesi sonucu 16 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Kambay yönetimindeki 06 FY 1330 plakalı işçileri taşıyan özel bir firmaya ait midibüs, Elazığ- Malatya kara yolunun 15. kilometresinde devrildi.

Kazada, 16 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Elazığ'daki hastanelere kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 03:46 Kaynak: AA

Malatya, İşçi, Elazığ, Güncel
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