Elazığ'da İşçi Servisi Devrildi: 16 Yaralı
1 saat önce
Elazığ'da işçileri taşıyan servis aracının devrilmesi sonucu 16 kişi yaralandı.
Elazığ
'da işçileri taşıyan servis aracının devrilmesi sonucu 16 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mehmet Kambay yönetimindeki 06 FY 1330 plakalı işçileri taşıyan özel bir firmaya ait midibüs, Elazığ- Malatya
kara yolunun 15. kilometresinde devrildi.
Kazada, 16 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis
ekiplerince Elazığ'daki hastanelere kaldırıldı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 03:46 Kaynak: AA
TIR'ı Park Eden Şoföre Yardım Etmek İsteyen İşçi, Duvarla Dorse Arasına Sıkışarak Can Verdi
Son Dakika! Mevlüt Çavuşoğlu: Aldığımız Kararlar Sayesinde ABD, Suriye'den Çekildi
Dünya Bu Haberi Konuşuyor! Çinli Bilim Adamları Bakırı Altına Dönüştürdü
AK Parti Eski Milletvekili Burhan Kuzu, Kılıçdaroğlu'na 20 Bin TL Tazminat Ödeyecek