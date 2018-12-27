Son Dakika Haberleri: Elazığ'da İşçi Servisi Devrildi: 16 Yaralı

Elazığ'da İşçi Servisi Devrildi: 16 Yaralı

3 dakika önce

ELAZIĞ'da kar yağışı nedeniyle buzlanan yolda kontrolden çıkan işçi servis midibüsü devrildi.

Elazığ'da İşçi Servisi Devrildi: 16 Yaralı, System.String[]
ELAZIĞ'da kar yağışı nedeniyle buzlanan yolda kontrolden çıkan işçi servis midibüsü devrildi. Kazada, midibüsün sürücüsü ile 15 işçi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Elazığ- Malatya karayolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Bir firmaya işçi taşıyan Mehmet Kambay yönetimindeki 06 FY 1830 plakalı servis midibüsü, yoldaki buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, yan yatan midibüsün şoförü Kambay ile 15 işçi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar, kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Kullanılamaz hale gelen midibüs ise çekiciyle otoparka götürüldü.

- Elazığ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 04:39 Kaynak: DHA

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