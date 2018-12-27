Son Dakika Haberleri: Elazığ'da İşçi Servisi Devrildi 16 Yaralı

Elazığ'da İşçi Servisi Devrildi 16 Yaralı

1 saat önce

Elazığ'da işçi servisi devrildi 16 yaralı (1)Elazığ'da kar yağışı nedeniyle buzlanıp, kayganlaşan yolda kontrolden çıkan işçi taşıyan servis midibüsü devrildi.

Elazığ'da İşçi Servisi Devrildi 16 Yaralı, System.String[]
Elazığ'da işçi servisi devrildi 16 yaralı (1)

Elazığ'da kar yağışı nedeniyle buzlanıp, kayganlaşan yolda kontrolden çıkan işçi taşıyan servis midibüsü devrildi. Kazada midibüsün sürücüsü ile araçtaki 15 işçi yaralandı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera Erkan BAY ELAZIĞ,(DHA)-

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(Tür: Yurt)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 04:51 Kaynak: DHA

Elazığ, İşçi, Güncel
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