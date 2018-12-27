Elazığ'da İşçi Servisi Devrildi 16 Yaralı
1 saat önce
Elazığ'da işçi servisi devrildi 16 yaralı (1)Elazığ'da kar yağışı nedeniyle buzlanıp, kayganlaşan yolda kontrolden çıkan işçi taşıyan servis midibüsü devrildi.
Elazığ
'da işçi servisi devrildi 16 yaralı (1)
Elazığ'da kar yağışı nedeniyle buzlanıp, kayganlaşan yolda kontrolden çıkan işçi taşıyan servis midibüsü devrildi. Kazada midibüsün sürücüsü ile araçtaki 15 işçi yaralandı.
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Haber-Kamera Erkan BAY ELAZIĞ,(DHA
)-
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(Tür: Yurt)
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 04:51 Kaynak: DHA
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