Elazığ'da işçilerin kaldığı konteynerlerde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Elazığ'da inşaat işçilerinin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı.
Alınan bilgiye göre, Abdullah Paşa Mahallesi'nde bir şantiyede, inşaat işçilerinin kaldığı konteynerde çıkan yangın, alevlerin büyümesiyle kısa sürede 7 konteynere daha sıçradı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Elektrikli sobadan kaynaklandığı düşünülen, can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı yangın, konteynerlerde hasara yol açtı.
Kaynak: AA
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