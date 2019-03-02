Elazığ'da İşlek Caddede 'Eşekli' Tur
32 dakika önce
ELAZIĞ'ın Gazi Caddesi'nde eşeğiyle gezen genç, görenleri şaşırttı.
ELAZIĞ'ın Gazi Caddesi'nde eşeğiyle gezen genç, görenleri şaşırttı. Elazığ
'ın en yoğun caddelerinden biri olan Gazi Caddesi'nde eşiğine binerek gezen genç çevredekilerin meraklı bakışlarını üzerine çekti. Bakışlara aldırış etmeden yoluna devam eden genç, çevredekilerin eşeğin özellikleri hakkında sorduğu soruya, "Eşeğimin yakıtı yok. Günde en fazla 20 lira masrafı oluyor. 7-8 yıl rahatlıkla gezebilirim" diye cevap verdi. - Elazığ
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Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 06:53 Kaynak: DHA
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