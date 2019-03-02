Son Dakika Haberleri: Elazığ'da İşlek Caddede 'Eşekli' Tur

Elazığ'da İşlek Caddede 'Eşekli' Tur

32 dakika önce

ELAZIĞ'ın Gazi Caddesi'nde eşeğiyle gezen genç, görenleri şaşırttı.

Elazığ'da İşlek Caddede 'Eşekli' Tur, System.String[]
ELAZIĞ'ın Gazi Caddesi'nde eşeğiyle gezen genç, görenleri şaşırttı.

Elazığ'ın en yoğun caddelerinden biri olan Gazi Caddesi'nde eşiğine binerek gezen genç çevredekilerin meraklı bakışlarını üzerine çekti. Bakışlara aldırış etmeden yoluna devam eden genç, çevredekilerin eşeğin özellikleri hakkında sorduğu soruya, "Eşeğimin yakıtı yok. Günde en fazla 20 lira masrafı oluyor. 7-8 yıl rahatlıkla gezebilirim" diye cevap verdi. - Elazığ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 06:53 Kaynak: DHA

Elazığ, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti İstanbul Adayı Binali Yıldırım Müjdeyi Verdi: Denizden Geçişler Ücretsiz Olacak İstanbul'da Ambulansa Yol Vermeyen Sürücünün Cezası Belli Oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pakistan-Hindistan Kriziyle İlgili Konuştu:Yangına Körükle Gitmenin Faydası Yok Terör Örgütü PYD/PKK ile DEAŞ Arasındaki Kirli Pazarlığın Detayları Ortaya Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.3.2019 19:25:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Elazığ'da İşlek Caddede 'Eşekli' Tur
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]