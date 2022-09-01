Müşterilerine bıçakla saldırdı, hastaneye yatırıldı; o anlar kamerada - Son Dakika
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Müşterilerine bıçakla saldırdı, hastaneye yatırıldı; o anlar kamerada

01.09.2022 12:59
Müşterilerine bıçakla saldırdı, hastaneye yatırıldı; o anlar kamerada

ELAZIĞ'da işlettiği markette farklı zamanlarda müşterilerine bıçak ve yumrukla saldırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan U.M. (32), savcılık kararıyla Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi.

ELAZIĞ'da işlettiği markette farklı zamanlarda müşterilerine bıçak ve yumrukla saldırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan U.M. (32), savcılık kararıyla Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi. U.M. hastanede tedaviye alınırken, saldırı anları kameraya yansıdı.

İzzetpaşa Mahallesi'nde 2 ay önce market işletmeye başlayan U.M., 15 gün içerisinde farklı zamanlarda alışveriş yapmak için gelen müşterilere bıçak ve yumrukla saldırıda bulundu. Psikolojik ilaçlar kullandığı belirtilen U.M. şikayet üzerine polis tarafından gözaltına alındı. Saldırı anları ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerden birinde, U.M., markete gelen bir müşteriyle önce konuşup, ardından da bıçakla saldırdığı görüldü. Başka bir görüntüde ise U.M.'nin, bıçakla müşteriyi kovaladığı yer aldı. Bir müşterinin de marketten kaçarken yere düştüğü görüldü.U.M., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcı, U.M.'nin Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne sevkine karar verdi. U.M.'nin yapılan muayenenin ardından hastanede tedaviye alındığı bildirildi.


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Kaynak: DHA

Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Müşterilerine bıçakla saldırdı, hastaneye yatırıldı; o anlar kamerada - Son Dakika

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