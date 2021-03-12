Elazığ'da İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yıl dönümü - Son Dakika

Elazığ'da İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yıl dönümü

12.03.2021 11:20
Elazığ'da İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yıl dönümü, System.String[]

Elazığ'da, 'İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programı düzenledi.

Elazığ'da, 'İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programı düzenledi.

Balakgazi Anadolu Lisesi tarafından İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yıl dönümü dolayısıyla Bünyamin Eroğlu Belediye Kültür Merkezinde "12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" programı düzenlendi. Pandemi kuralları çerçevesinde düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Milli şair Mehmet Akif Ersoy'un hayatını anlatan slayt gösteriminin yapıldığı, şiirlerin okunduğu programda şiir ve resim yarışmasında dereceye girenlere hediye verildi.

Programa Vali Yardımcısı Abdulkerem Abbasoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Nazif Bilginoğlu, FÜ Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk, 8. Kolordu Komutanı Vekili Tuğgeneral Sadettin Alp Ergin, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Yıldız, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, STK temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. - ELAZIĞ

Elazığ'da İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yıl dönümü
Elazığ'da İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yıl dönümü
Elazığ'da İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yıl dönümü
Elazığ'da İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yıl dönümü
Elazığ'da İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yıl dönümü

Mehmet Akif Ersoy, Anadolu Lisesi, İstiklal Marşı, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Elazığ'da İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yıl dönümü - Son Dakika


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