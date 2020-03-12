Elazığ'da İstiklal Marşı'nın kabulünün 99'ıncı yılı kutlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Elazığ'da İstiklal Marşı'nın kabulünün 99'ıncı yılı kutlandı - Son Dakika

Elazığ'da İstiklal Marşı'nın kabulünün 99'ıncı yılı kutlandı

6 saat önce

Elazığ'da, 'İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma' programı düzenledi.

Elazığ'da İstiklal Marşı'nın kabulünün 99'ıncı yılı kutlandı, System.String[]

Elazığ'da, 'İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma' programı düzenledi.


Cemil Meriç Fen Lisesi tarafından İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. yıl dönümü nedeniyle Bünyamin Eroğlu Belediye Kültür Merkezinde program düzenlendi.Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan programda slayt gösteriminin ardından şiirler okundu. Daha sonra Mehmet Akif Ersoy anısına düzenlenen şiir, resim yarışmasında dereceye girenlere hediye verildi.


Günün anlam ve önemine binaen konuşan Okul Müdür Yardımcısı Akan Cevher, "Bugün burada o muhteşem günü yine yat ederek, dünya var olduğu sürece yat etmeye devam edeceğiz. Milletler ulusal kimliklerini yansıtan ve kendi kimliklerini ortaya koyan gelecek kuşaklara ilhan olması için marşlara ihtiyaç duymuşlardır. Milli şairimizin o günler milletçe herşeyini ortaya koyduğu büyük bir Kurtuluş Savaşı başladı. Milletimizin var olamaya verdiği zamanlarda tüm değerlerimizi yansıtan ulusal bir marşa ihtiyaç olması gerekçesi ile marif vekaleti 1920 yılların başlarında bir şiir yarışması düzenlemiş, kazanacak şaire para ödülü vereceğini söylemiştir. Para ödülünü kabul etmeyen Akif yakın bir arkadaşının ısrarı ile kahraman ordumuza başlığını taşıyan şiiri ile yarışmaya başvurmuştur. Bu eşsiz şiiri için koyulan para ödülünü ordumuza bağışlayan milli şairimiz bu tavrı ile ne denli yüce bir ruha sahip olduğunu ortaya koymuştur"ifadelerini kullandı.


Programa Vali yardımcısı Uhut Emre Koyuncu, İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk, Garnizon Komutan Vekili Hava Savunma Albay Ahmet Keleş, çok sayıda askeri personel,öğrenci, veli ve öğretmenler katıldı. - ELAZIĞ

Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 01:50 Kaynak: İHA
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