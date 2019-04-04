Son Dakika Haberleri: Elazığ'da İstinat Duvarı, Evin Üzerine Yıkıldı

Elazığ'da İstinat Duvarı, Evin Üzerine Yıkıldı

56 dakika önce

Elazığ'da, aşırı yağış nedeniyle istinat duvarı bir evin üzerine yıkıldı.

Elazığ'da İstinat Duvarı, Evin Üzerine Yıkıldı, System.String[]
Elazığ'da, aşırı yağış nedeniyle istinat duvarı bir evin üzerine yıkıldı.

Alınan bilgiye göre, Karşıyaka Mahallesi Küme Evler Sokak'ta Düzgün Doğan'a ait evin arka kısmındaki istinat duvarı aşırı yağış nedeniyle çöktü.


İstinat duvarının üzerine yıkıldığı evin çatısında ve duvarlarında hasar meydana geldi. Olayda can kaybı yaşanmadı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Elazığ Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, evin çatısındaki ve çevresindeki taş yığınlarını kaldırdı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 02:19 Kaynak: AA

Karşıyaka, Elazığ, Güncel
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