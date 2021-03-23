ELAZIĞ Elazığ'da itfaiye aracı otomobile çarptı: 7 yaralı - Son Dakika

ELAZIĞ Elazığ'da itfaiye aracı otomobile çarptı: 7 yaralı

Elazığ'da itfaiye aracı otomobile çarptı: 7 yaralıELAZIĞ'da, itfaiye aracının otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada, 5'i itfaiye personeli 7 kişi yaralandı.

Elazığ'da itfaiye aracı otomobile çarptı: 7 yaralı ELAZIĞ'da, itfaiye aracının otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada, 5'i itfaiye personeli 7 kişi yaralandı. Kaza, öğle saatlerinde Malatya Caddesi Trafo Kavşağı'nda meydana geldi. Serkan Çayır'ın kullandığı 23 AAE 857 plakalı itfaiye aracı, göreve giderken, Ebru Kılıç yönetimindeki 42 AN 890 plakalı otomobile çarptı. Kazada, itfaiye aracında bulunan 5 personel ve otomobildeki 2 kişi yaralandı. Kazanın ardından ihbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık görevlisi ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere götürülerek, tedaviye alındı.

Son Dakika

Son Dakika! Son hafta 100 bin nüfusta vaka görülme oranı en çok artan ve azalan 5 il belli oldu

Yılın en beğenilen kadın dizi oyuncusu seçilen Cansu Dere, ödülüyle poz verdi

Rutin tedavisi için hastaneye yatırılan Mehmet Ali Erbil'den korkutan açıklama: 16 şişe serum alıyorum

Fal ve büyü vurgunu! Talihsiz kadın 625 bin lirayı böyle kaptırdı

HDP'li Gergerlioğlu milletvekilliğinin düşürülmesinin iptali için AYM'ye başvurdu

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut: Piyasalardaki dalgalanma sonrası vatandaş 7,5 milyar dolar sattı

Son dakika! AK Partili Ünal'dan "Kabine değişikliği olacak mı?" sorusuna yanıt: Cumhurbaşkanı yeni bir düzenlemeye gidecektir

"Eşofmandan bıktım" diyen Nurgül Yeşilçay, derin yırtmaçlı elbisesiyle poz verdi