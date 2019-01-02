Elazığ'da İtfaiye, Buz Sarkıtlarını Kırdı
24 dakika önce
ELAZIĞ'da itfaiye ekipleri, etkili olan kar yağışı ve yaşanan don olayları sonrasında çatı saçaklarında oluşan buz sarkıtlarını olası kazaya karşı kırdı.
ELAZIĞ'da itfaiye ekipleri, etkili olan kar yağışı ve yaşanan don olayları sonrasında çatı saçaklarında oluşan buz sarkıtlarını olası kazaya karşı kırdı. Elazığ
kent merkezindeki caddeler üzerinde bulunan apartman ve iş yerlerinin çatılarında oluşan buz sarkıtlarının kaldırımlarda yürüyen vatandaşlar ve iş yeri sahiplerine tehlike oluşturmaması için harekete geçen itfaiye ekipleri, çalışma yaptı. Ekipler, itfaiye aracı merdiveni yardımıyla çıktıkları çatıların saçaklarındaki buzları, kürekle kırdı. Ekiplerin yaptığı çalışmalar esnasında güvenlik önlemleri alındı.
- Elazığ
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 03:20 Kaynak: DHA
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