Elazığ'da alışverişe gelen müşterilere sürekli bıçakla saldıran marketçi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne yatırıldı

Dehşet veren olay, merkeze bağlı İzzetpaşa Mahallesi'nde bulunan bir markette yaşandı. Market işletmecisi U.M., dükkana alışveriş yapmak için gelen vatandaşları bıçakladığı ağızdan ağıza dolaştı.

KOMŞU ESNAFLAR POLİSE BİLDİRDİ

Bıçaklanma olayının sürekli olmasından rahatsız olan çevre esnafı durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

AKILLARA DURGUNLUK VEREN DEHŞET ANLARI

Market sahibinin alışveriş için markete gelen vatandaşları bıçaklama anı ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

MÜŞTERİLERİN KENDİSİNE KÜFRETTİĞİNİ İDDİA ETTİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen U.M.'nin adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı ve müşterilere kendisine küfür etmesi nedeni ile saldırdığını savundu.

HASTANEYE YATIRILDI

Elazığ'da marketine gelen müşterileri bıçaklayan şahıs, ailesinin isteği üzerine Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne yatırılarak tedavi altına alındı.

Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen market işletmecisi U.M.'nin, ailesinin isteği üzerine Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne yatırılarak tedavi altına alındığı öğrenildi.