Dehşet veren olay, merkeze bağlı İzzetpaşa Mahallesi'nde bulunan bir markette yaşandı. Market işletmecisi U.M., dükkana alışveriş yapmak için gelen vatandaşları bıçakladığı ağızdan ağıza dolaştı.
Bıçaklanma olayının sürekli olmasından rahatsız olan çevre esnafı durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.
Market sahibinin alışveriş için markete gelen vatandaşları bıçaklama anı ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen U.M.'nin adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı ve müşterilere kendisine küfür etmesi nedeni ile saldırdığını savundu.
Elazığ'da marketine gelen müşterileri bıçaklayan şahıs, ailesinin isteği üzerine Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne yatırılarak tedavi altına alındı.
Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen market işletmecisi U.M.'nin, ailesinin isteği üzerine Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne yatırılarak tedavi altına alındığı öğrenildi.
Son Dakika › 3. Sayfa › Elazığ'da alışverişe gelen müşterilere sürekli bıçakla saldıran marketçi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne yatırıldı - Son Dakika