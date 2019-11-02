Son Dakika Haberleri: Elazığ'da jandarma 2 ton 370 kilo kaçak tütün ele geçirdi
Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da jandarma 2 ton 370 kilo kaçak tütün ele geçirdi

Elazığ'da jandarma 2 ton 370 kilo kaçak tütün ele geçirdi

6 saat önce

Elazığ'da jandarma 2 ton 370 kilo kaçak tütün ele geçirdiELAZIĞ - Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda 2 ton 370 kilogram kaçak tütün ele geçirildi,1 şüpheli gözaltına alındı.

Elazığ'da jandarma 2 ton 370 kilo kaçak tütün ele geçirdi

ELAZIĞ - Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda 2 ton 370 kilogram kaçak tütün ele geçirildi,1 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yaptı. Jandarma ekiplerinin yaptığı istihbarat çalışmasında kente yüklü miktarda kaçak tütün geleceği bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine belirlenen araca operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 ton 370 kilogram kaçak tütün ele geçirildi. Şüpheli K.D. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında 4733 Sayılı Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasın Düzenlenmesine Dair Kanuna Muhalefet suçundan adli ve idari işlem yapıldığı bildirildi.

Elazığ'da jandarma 2 ton 370 kilo kaçak tütün ele geçirdi

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 02:43 Kaynak: İHA
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