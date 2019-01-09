Elazığ'da Jandarma, Barkod ve Karekod Uygulamasını Başlattı

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, barkod ve karekod uygulamasını başlattı.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, barkod ve karekod uygulamasını başlattı.



İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, emniyet, asayiş, kolluk hizmetlerinin kalitesini artırmak üzere yeni bir uygulama başlattı. Bu kapsamda ekipler, barkod ile karekod okuyucu cihazı kullanarak çipli kimlik kartları ve ehliyetlerini kontrol ettikleri kişilerin bilgilerine kısa sürede erişti. Bu sayede karekodlar okutularak bilgiye daha hızlı, kesintisiz, güvenilir, emniyetli şekilde ulaşılmasına imkan sağlandı.



İlk kez kullanılan cihazlar sayesinde vatandaşa ait veri girişlerinin hızlanması, yanlış veri girişlerinin asgariye indirilmesi, toplu taşıma hizmeti veren araçlardaki sorgulamalarda işlemlerin hızlı şekilde tamamlanarak bekleme süresinin azaltılması, böylece hizmet kalitesinin artırılması hedeflendiği bildirildi. - ELAZIĞ

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