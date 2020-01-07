Elazığ'da jandarma, biri keskin nişancı tüfeği 3 silah ele geçirdi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da jandarma, biri keskin nişancı tüfeği 3 silah ele geçirdi - Son Dakika

Elazığ'da jandarma, biri keskin nişancı tüfeği 3 silah ele geçirdi

7 saat önce

Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada biri keskin nişancı tüfeği 3 adet silah ele geçirildi.

Elazığ'da jandarma, biri keskin nişancı tüfeği 3 silah ele geçirdi, System.String[]

Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada biri keskin nişancı tüfeği 3 adet silah ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler silah ve mühimmat kaçakçılığını önlemeye yönelik çalışma yaptı. Jandarmanın, yaptığı çalışmasında belirlenen şüpheli M.A.'nın evine operasyon düzenlendi. Operasyonda, şüphelinin ahırında 1 Adet mavzer keskin nişancı tüfeği, 1 Adet Otomatik Av Tüfeği ve 1 Adet Çift Kırma Av Tüfeği ele geçirildi.


Ruhsatsız silahlarla ilgili gözaltına alınan M.A. hakkında adli işlemlerin devam ettiği bildirildi. - ELAZIĞ

Jandarma, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 12:43 Kaynak: İHA
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