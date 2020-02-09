Elazığ'da jandarma depremzedelerin ev eşyasını taşıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Elazığ'da jandarma depremzedelerin ev eşyasını taşıyor - Son Dakika

Elazığ'da jandarma depremzedelerin ev eşyasını taşıyor

6 saat önce

Elazığ'da askeri kamyonlar depremzedelerin eşyasını taşıyor.

Elazığ'da jandarma depremzedelerin ev eşyasını taşıyor, System.String[]

Elazığ'da askeri kamyonlar depremzedelerin eşyasını taşıyor.

Jandarma Genel Komutanlığı, 24 Ocak'ta merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenenlerin ihtiyaçlarını gidermeye devam ediyor.

Depremin ardından bölgeye giden jandarma ekipleri, kurtarma çalışmalarında çok sayıda kişiyi sağ olarak enkaz altından çıkardı.

Bölgede güvenliği de sağlayan ekipler, yardım dağıtımı ve çadır kurmanın yanı sıra ihtiyaç duyulan her anda depremzedelerin yanında oldu.

Jandarma ekipleri eşyasını taşımak için araç bulmakta zorlanan ağır hasarlı ev sahiplerinin nakliye ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla filosundaki "Unimog" tipi araçları Elazığ'a gönderdi.

Araçlar, taşınma işlemlerine ağır hasarlı binaların daha çok olduğu Sürsürü ve Mustafa Paşa mahallelerinde kullanılmaya başlandı.

Valilikten yapılan açıklamada, evleri ağır hasarlı ihtiyaç sahiplerinin ev eşyasını taşımaları için jandarmanın araç temin ettiği belirtilerek, "Ayrıca ihtiyaç duyulması halinde depo temin edilebilecektir. Bu kapsamda müracaatlarınızı mahallelerde bulunan 27 Afet Koordinasyon noktasına yapabilirsiniz." ifadeleri kullanıldı.

"Jandarmayı telefonla aradık, gelip yardım ettiler"

Depremde evi ağır hasar gören Fatih Öter, AA muhabirine, taşınacakları evi ayarladıklarını ancak eşyayı taşımak için nakliye aracı bulamadıklarını söyledi.

Askerin depremin ardından kendilerine destek olduğunu belirten Öter, "Jandarmayı telefonla aradık, gelip yardım ettiler. Allah razı olsun." dedi.

Depremzedelerden Yusuf Arıkanoğlu da nakliye için aradıkları AFAD'ın kendilerini jandarmaya yönlendirdiğini dile getirerek, "Sabah hemen geldiler. Askerimizin halkın yanında olması bize mutluluk veriyor. Askerimizle gurur duyuyoruz." şeklinde konuştu.

Jandarma, Elazığ, Araç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 01:28 Kaynak: AA
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