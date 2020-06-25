Elazığ'da jandarma ekipleri, 18 bin 559 kök kenevir ele geçirdi - Son Dakika

Elazığ'da jandarma ekipleri, 18 bin 559 kök kenevir ele geçirdi

ELAZIĞ kırsalında, jandarma operasyonunda, dere yatağına ekili 18 bin 559 kök Hint keneviri ve ağaçların arasına gizlenen 42 kilo esrar ele geçirildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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